柏克萊警民喝咖啡談治安問題（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊警方週四舉行與市民喝咖啡的活動，了解市民關注的治安問題，警方也表示，新學期已經開始，警方加強巡邏市內的咖啡店，防止匪徒進去搶客人的手機和手提電腦。

柏克萊警方表示，今年至今發生了51宗盜竊財物的案件，有匪徒進入咖啡廳，當眾搶走客人放在桌子上的電腦，所以柏克萊警方派出臥底探員到市內的咖啡室巡視，

柏克萊市警員Byron White說：”我們會在咖啡店進行監控行動，因為學校開課，柏克萊加大已經開學，市立大學也開課，不少學生不熟悉城市的環境。”

除了盜竊電子產品之外，警方說，市民也投訴說經常有人偷走送到門口的包裹，警方呼籲市民最好將包裹寄到信箱，或者到郵遞公司的辦事處取貨。

至於在公眾場所偷竊電子產品的案件，警方提供的貼士包括，抄下產品的編號，報警時提供給警方，以及將電腦和手機裡的相片和文件做備份。

有市民也表示，現在不會在餐廳使用電腦，要用就在家裡使用。

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