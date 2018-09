柏克萊警民喝咖啡談治安問題（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣柏克萊警方週四舉行與市民喝咖啡的活動,了解市民關注的治安問題,警方也表示,新學期已經開始,警方加強巡邏市內的咖啡店,防止匪徒進去搶客人的手機和手提電腦。

柏克萊警方表示,今年至今發生了51宗盜竊財物的案件,有匪徒進入咖啡廳,當眾搶走客人放在桌子上的電腦,所以柏克萊警方派出臥底探員到市內的咖啡室巡視,

柏克萊市警員Byron White說:”我們會在咖啡店進行監控行動,因為學校開課,柏克萊加大已經開學,市立大學也開課,不少學生不熟悉城市的環境。”

除了盜竊電子產品之外,警方說,市民也投訴說經常有人偷走送到門口的包裹,警方呼籲市民最好將包裹寄到信箱,或者到郵遞公司的辦事處取貨。

至於在公眾場所偷竊電子產品的案件,警方提供的貼士包括,抄下產品的編號,報警時提供給警方,以及將電腦和手機裡的相片和文件做備份。

有市民也表示,現在不會在餐廳使用電腦,要用就在家裡使用。

