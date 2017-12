By

【KTSF】

東灣柏克萊市週二凌晨發生致命車禍,一名途人被撞死。

加州公路巡警(CHP)表示,車禍發生在週二凌晨1點41分,現場在80號公路東行線,於柏克萊Ashby大道以東。

CHP指,當時一架白色的Dodge汽車撞到一名在右邊行車線行走的途人,造成途人死亡,隨後司機報警,CHP尚未公佈案件細節。

