大型垃圾如何棄置？柏克萊市府提供服務方便民眾（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

大學畢業生隨街棄置床褥,但不止是床褥,其他大型垃圾亦不容易處理,而月底搬屋潮不單止令大學生煩惱,亦令普通市民煩惱,那麼如果大家要處置大型垃圾有甚麼方法呢?以下看看柏克萊市提供的服務。

在畢業季,東灣加大柏克萊分校附近的住宅區,隨處可見大型垃圾,有居民看見床墊擋在路中間,無奈將床墊立起來。

有居民表示,對學生隨街棄置大型垃圾感到困擾。

柏克萊市居民Mike Ramirez說:”一開始是有點不方便,但一週後垃圾就會全被清走。”

柏克萊市居民Prasad Raddy說:”柏克萊市政府工務局的確有出來收集大型垃圾,並做回收處理,但這是大學城,所以床墊、桌子(堆砌),我們能怎麼辦?”

柏克萊市發言人Matthai Chakko稱,妥善處理大型垃圾是業主與居民的責任,市府為每間獨立屋或者4個單位以下的公寓樓宇,每年提供一次免費收大垃圾的服務,但垃圾不可以大過81平方英尺,相當於20個32加侖垃圾袋大小。

需要注意的是,服務不會收大型電器,包括電視、電腦螢幕、可回收紙箱、廚餘垃圾等,而且預約只能由業主或物業經理完成,公寓住戶自己無法預約。

Chakko說:”業主有責任,租客也有責任處理大型垃圾,而不要隨街棄置垃圾。”

不過發言人表示,即使民眾不負責任將垃圾扔在路邊,市府亦有義務保持市容清潔,於是只能夠儘量清理這些垃圾。

民眾可致電 (510) 981-2489預約處理大型垃圾服務。



市府發言人說,為了減少負擔,城市多年來一直宣傳讓市民妥善計劃棄置大型垃圾的概念,並為他們介紹物品回收的非牟利組織,市府亦通過各種方式宣傳,包括利用社交媒體以及電郵,鼓勵大學生使用服務,減少棄置垃圾的現象。

