【KTSF 陳令楠報導】

東灣柏克萊警方接報一對男女發生爭執,到達現場時,意外破獲非法加工迷幻蘑菇的場所,這些蘑菇價值超過100萬元。

警方消息指,上週六約10點,警方接報於Alcatraz大道1700號地段的一個住宅內,有一對男女發生爭執。

警方消息指,警員到達現場時,屋內住戶拒絕開門,一段時間後,那對男女離開屋子並被捕。

警方稱,警員進入住宅,尋找是否有其他受害人,他們在屋內發現667磅的迷幻蘑菇,以及處理蘑菇的大型設備,警方估計,這些蘑菇價值至少100萬元。

迷幻蘑菇可作致幻用,亦可作藥用。

警方消息指,那對男女因涉嫌違規使用麻醉品而被捕入獄,兩人身份未被公佈。

