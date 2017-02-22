柏克萊市男學生涉嫌砍傷校長被捕

【KTSF 劉開平報導】
東灣柏克萊市內的學校Via Center週二下午有學生用斧頭砍傷校長，嫌犯已經被捕。
柏克萊警方週二下午1點46分接到報警，說在六街2100號路段上專為特殊學生開設的學校Via Center ，有一位女職員被人用斧頭砍傷，立刻被送到醫院治療，沒有生命危險 。
當局沒有公佈傷者的姓名，但有消息說，受害者是學校校長。
嫌犯作案後逃走，後來出現在University大道越過80號公路的空橋上，這條馬路通向海邊，他當時手上還拿著斧頭，有人看到馬上報警。
下午3點鐘之前，警察在海濱公園抓到嫌犯，經作案現場目擊者指認嫌犯是20歲的Angel Juarez，他也是這所學校的學生。
在抓到嫌犯之前，警方請大家暫時躲避一下。
嫌犯被捕的海濱公園距離作案現場大約兩英里，他目前關押在柏克萊市監獄。
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