柏克萊市男學生涉嫌砍傷校長被捕

【KTSF 劉開平報導】

東灣柏克萊市內的學校Via Center週二下午有學生用斧頭砍傷校長,嫌犯已經被捕。

柏克萊警方週二下午1點46分接到報警,說在六街2100號路段上專為特殊學生開設的學校Via Center ,有一位女職員被人用斧頭砍傷,立刻被送到醫院治療,沒有生命危險 。

當局沒有公佈傷者的姓名,但有消息說,受害者是學校校長。

嫌犯作案後逃走,後來出現在University大道越過80號公路的空橋上,這條馬路通向海邊,他當時手上還拿著斧頭,有人看到馬上報警。

下午3點鐘之前,警察在海濱公園抓到嫌犯,經作案現場目擊者指認嫌犯是20歲的Angel Juarez,他也是這所學校的學生。

在抓到嫌犯之前,警方請大家暫時躲避一下。

嫌犯被捕的海濱公園距離作案現場大約兩英里,他目前關押在柏克萊市監獄。

