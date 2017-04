柏克萊租客夫婦一氧化碳中毒亡 華裔業主被起訴

By

【KTSF】

東灣柏克萊市一對年輕夫婦今年1月在租住的公寓單位中死亡,死因是吸入過量一氧化碳,死者家人向公寓的華裔業主提出過失致死訴訟,指稱如果單位內的一氧化碳警報器有正確安裝,二人應該可以及時發現,不致中毒死亡。

35歲男子Roger Morash和32歲妻子Valeria Morash,以及二人飼養的兩頭貓,於1月23日在柏克萊市Deakin街3028號公寓大廈2樓一個單位內被發現死亡,死因是一氧化碳中毒,當局未能確定一氧化碳的來源。

Roger Morash的母親Susan Hanna居住在佛羅里達州,她入稟阿拉米達縣高等法院提出民事訴訟,指控單位業主兼大廈業主Cindy M. Kwong和Tony M. wong,以及Kwong/wong家族信託基金疏忽,沒有按照加州健康及安全條例,在死者睡覺的位置附近安裝一氧化碳警報器。

訴訟指控死者居住的單位只有下層安裝了一氧化碳警報器,但二人睡覺的二樓卻沒有安裝。

原告在訴訟中追討賠償,包括醫療和殮葬開支,金額未明,兩名被告尚未就訴訟發表評論。

死者是一對年輕夫婦,沒有子女,二人曾在麻省理工就讀。

Roger Morash生前是一名電子遊戲開發工程師,Valerie Morash則在舊金山的Smith-Kettlewell眼科研究學院擔任博士後研究學者。

