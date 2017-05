By

【KTSF 林佩樺報導】

許多灣區城市都已經禁止使用塑膠袋,現在東灣柏克萊市更想要加強打擊,禁止飲料店提供塑膠吸管。

先是塑膠袋,再來是含糖飲料稅,柏克萊市的新目標是塑膠吸管。

該市有3名市議員聯合提出法令,希望禁止塑膠吸管的使用。

柏克萊市議員Sophie Hahn說:”我們需要改變習慣,我們的習慣正在傷害地球。”

環境專家預估,美國每天丟掉5億支吸管,有些被丟至在水道,甚至跑到海龜的鼻腔內。

法案希望果汁店以及咖啡店向提供顧客紙製或是竹製的吸管,並且鼓勵民眾自行攜帶可重複使用吸管。

市面上目前有些吸管的成分是玉米,可被回收及分解,放在熱水中會溶化,問題是成本高昂,相比一般一根1毛錢的塑膠吸管,紙製吸管貴了8倍,成本最終會轉嫁給消費者,飲料的售價將會調高。

民眾對法案的反應不一,但市議員表示,法案可能會於明年通過。

