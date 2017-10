柏克萊大型無家可歸者集中地收逼遷通知（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣柏克萊市一個大型無家可歸者露營集中地,週末期間收到逼遷通知,要求這些無家可歸人士要在72小時內撤離。

這個著名的無家可歸人士露宿營地,就在柏克萊市與奧克蘭市(屋崙)之間的交界”Here” and “There”大型標誌旁,灣區捷運(BART)已經在此張貼禁止擅闖的告示,並在週末通知要求露宿者72小時內撤離,警方也在這裏張貼逼遷通知,表示擅闖者違反了加州法律。

根據無家可歸者關注人士J.P. Massar表示,自從今年1月,這裏就成為大批無家可歸者落腳的地方,住了約25人。

去年柏克萊市府在該市多處掃蕩無家可歸者露宿的地點,該市的Berkeley Bowl雜貨店,和柏克萊市府負責無家可歸者服務的協調單位Hub所在的地區,陸續有無家可歸人士到此落腳,之後便沒有再被掃蕩,一直相安無事。

不過上週六柏克萊市警方到場派發逼遷通知,表示這片地是灣區捷運的私人產業,要求所有人撤離。

關注人士聲稱,灣區捷運原本與市府之間有一份諒解備忘錄,要維持原狀,但市府則要求灣區捷運要驅散這些露宿者。

這個逼遷的72小時通知已於週一傍晚到期,不過週二仍看得到帳棚,也暫時沒有執法行動。

當地無家可歸人士和支持者都反對逼遷,表示會長期抗爭下去。

