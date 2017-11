By

【KTSF】

週四下午4點左右,位於東灣柏克萊市的一間Safeway超市,有員工遭人刺傷,目前傷者已被送往醫院。

警方表示,案發位於柏克萊市北邊 Shattuck Place 1444號,夾Vine街和Rose街的Safeway超級市場,於週四下午3時52分左右,店內有人偷東西,一名超市員工出面制止,遭對方刺傷,嫌犯隨後跳上一輛車逃逸。

當地警方接到報案趕往現場,而嫌犯已經離開。

傷者被送往醫院接受治療,沒有生命危險,案件仍在調查,暫時沒有任何嫌犯的消息。

