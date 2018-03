By

東灣柏克萊市警方於週一晚拘捕了5名男子,他們涉嫌性侵犯5名未成年少女。

警方在週一大約凌晨1時半左右收到接報表示,在Shattuck大道1800號一間公寓內發生性罪行。

警方到場調查後,發現案發當時公寓內有5名男子,正在與5名未成年少女聚會,聚會中涉及大麻和酒精,期間一名男子拿出手槍,搶走數名少女的手機.

少女聲稱疑犯不準她們離開公寓,並向她們施暴,數小時後其中一名少女被告知可以離開公寓,少女與另一名同伴逃離後,立刻向途人救助並報警。

疑犯分別為19至25歲,是柏克萊以及奧克蘭市(屋崙)居民,警方以涉嫌毆打強姦罪將他們起訴,其中3名更將面臨涉嫌與14歲以下人士發生性行為的重罪。

