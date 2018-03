By

【KTSF】

東灣柏克萊市警方稱,週二下午有人在柏克萊市海岸發現一個已發育成形的死胎,還連著臍帶。

警方是於下午2時39分接報,報警者當時在Tom Bates Regional體育中心以西的海岸散步,期間發現一具男嬰屍體。

阿拉米達縣法醫處已接手處理屍體,警方估計是從其他地方沖上岸。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。