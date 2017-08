By

【KTSF】

週末兩日在灣區,原本將有兩場右翼團體集會,其中,東灣柏克萊市府週四晚否決集會申請。

柏克萊市府副經理致函集會組織者,表示有關申請太遲提出,又不完整,未有提供關鍵的資料,因此否決活動申請。

當局指在市府公園內舉辦大型活動的許可證,需要至少提前10日申請,但市府僅在活動前7日收到,申請中亦並未提及急救及保安等安排。

柏克萊市長曾形容,這是白人民族主義集會,但該右翼團體強調,他們的訊息是反”馬克思主義”,又列明他們不歡迎新納粹主義或KKK黨成員參加。

