柏克萊市議會通過讓警員有限度使用胡椒噴霧

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣柏克萊市議會週二晚投票通過,允許柏克萊警察使用胡椒噴霧。

柏克萊市議會週二召開緊急會議,討論是否允許警察使用胡椒噴霧,市長和柏克萊警察局局長表示,胡椒噴霧不是用來驅散人群,只對個別暴力示威者使用。

在2011年,Davis加大有警察對和平示威學生使用胡椒噴霧,讓人擔心批准使用胡椒噴霧之後,會在柏克萊發生同樣的事情,但警察堅持同樣事情不會發生。

柏克萊警察局局長Andrew Greenwood說:”我們不會對合法和平的示威者使用胡椒噴霧,不會對被動的示威人群,例如坐在地上的示威者使用胡椒噴霧。”

柏克萊政府在1997年,禁止警察使用胡椒噴霧驅散人群。

柏克萊加大將有一個右翼人士的演說,並預計會有抵制示威,或會有暴力行為發生,而市議會就在週二以6比3的票數,通過允許警察使用胡椒噴霧。

