By

【KTSF】

一名女子在東灣柏克萊市馬路旁邊使用手機時,被駕車路過的兩名匪徒強搶手機,她在企圖奪回手機時差點被車輾過,柏克萊市警方日前公開這段案發視頻。

警方消息指,事發於8月13日下午5點13分左右,視頻中的21歲女事主站在Ashby大街夾MLK Jr. Way的一個巴士站,手中拿著手機。

這時一部汽車停在她面前,一名男子從乘客座位下車,強搶女事主的手機,再火速跳回車廂,女事主見狀企圖奪回手機,這時負責駕車的同黨立即開車,女事主被短暫拖行,還差點被車輾過。

警方表示,女事主在案中沒有受傷,兩名涉案疑犯已被捕,年齡分別是18歲和17歲。

警方表示,近期街上發生的搶劫案中,事主多半是獨自走路,或手中拿著電子產品,警方呼籲民眾在街上步行時,要對周圍環境提高警覺。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。