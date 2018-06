By

【KTSF 郭柟報導】

一名男子上週六在柏克萊碼頭附近海域划獨木舟時翻船死亡,法醫證實死者是華裔。

死者是38歲華裔男子Christopher Cheung,是Walnut Creek居民。

海岸防衛隊表示,Cheung的屍體在上週六約傍晚5時40分,於柏克萊碼頭靠近Cesar Chavez公園對出的海域被途人發現。

警方相信Cheung的獨木舟上並無其他人,不過沒有透露獨木舟為何翻側,法醫亦未確認Cheung的死因是甚麼。

