柏克萊露宿者涉襲擊亞裔男子被控仇恨犯罪（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊市中心一名無家可歸男子,用石頭襲擊一名華裔男子,之後向警方自首,疑犯被控仇恨犯罪和傷人等重罪,週五提堂,事主目前傷勢未明。

警方表示,38歲拉美裔疑犯Jeffrey Pachingger,週二早上9時半,在柏克萊市中心Shattuck夾Center街捷運站地面附近,襲擊華裔男事主。

事主當時在一個停泊單車的地方俯身解開單車鎖時,被疑犯用石頭從後打他後腦,事主當時感到頭暈,以為快要昏倒,他隨即往Shattuck街逃跑,擔心疑犯會再襲擊他。

他的頭部受瘀傷,以及大量出血,之後被送院治療。

疑犯事後到警局自首時,承認因為事主是亞裔而蓄意企圖殺死他,又承認用石頭打事主,是因為亞裔非法侵占。

被告Pachingger保釋金定在13萬元,他的代表律師週五陪同他出庭時質疑,Pachingger未必有能力提堂受審,法庭於是暫停審訊,安排心理學家為被告作診斷,直至下個月再提堂。

有報導指,今次是一星期內,第二宗無家可歸者傷人案,上週三有另一名無家可歸者在市中心拳打一名女警員,令她一度昏迷。

