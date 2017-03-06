柏克萊市挺特朗普活動釀衝突 至少10人被捕

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統的支持者週六在全國多個城市舉行挺特朗普的活動，遭到反特朗普人士的反嗆，因此在多個城市發生衝突，灣區柏克萊的衝突中很多人受傷，並至少有10個人被警察逮捕，但在有些城市，這個活動就比較平和。

週六是3月4日，英文是March 4，March 4的諧音意思是為某一件事而遊行，特朗普的支持者週六就在全國多個城市舉行了「挺特朗普大遊行」。

在柏克萊市，支持和反對特朗普的民眾人數幾乎不相上下，挺特朗普活動訂於下午兩點開始，但在開始之前，雙方互相叫罵，終於導至大打出手，有人向對方使用胡椒噴劑，也有人向人群投擲煙霧彈，有人戴著護目鏡、摩托車頭盔、防毒面具或者遮著臉，明顯就是準備到這裡和人打架。

一些穿黑色衣服的人也到這裡抗議挺特朗普的人，2月1日在柏克萊加大，因邀請右翼人士演講而爆發的嚴重衝突中，也有一群黑衣人拿著棍棒砸學生會大樓的大片玻璃窗。

警察週六在柏克萊市至少逮捕了10個人，並沒收了匕首、金屬管、棒球棍和磚塊等「凶器」。

挺特朗普活動的組織者Rich Black說，活動不僅是支持特朗普，也是支持言論自由。

多個組織在這裡一起反對挺特朗普，其中一個組織的名稱是「使用任何必要的手段」。

紐約、首都華盛頓、南加州聖地亞哥、科羅拉多州丹佛、阿肯薩州Hot Springs、佛羅里達州West Palm Beach、明尼蘇達州聖保羅、田納西州Nashville、北卡州Raleigh、俄亥俄州Columbus、德州奧斯汀等地，都舉行了相關活動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。