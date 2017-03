柏克萊市挺特朗普活動釀衝突 至少10人被捕

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統的支持者週六在全國多個城市舉行挺特朗普的活動,遭到反特朗普人士的反嗆,因此在多個城市發生衝突,灣區柏克萊的衝突中很多人受傷,並至少有10個人被警察逮捕,但在有些城市,這個活動就比較平和。

週六是3月4日,英文是March 4,March 4的諧音意思是為某一件事而遊行,特朗普的支持者週六就在全國多個城市舉行了「挺特朗普大遊行」。

在柏克萊市,支持和反對特朗普的民眾人數幾乎不相上下,挺特朗普活動訂於下午兩點開始,但在開始之前,雙方互相叫罵,終於導至大打出手,有人向對方使用胡椒噴劑,也有人向人群投擲煙霧彈,有人戴著護目鏡、摩托車頭盔、防毒面具或者遮著臉,明顯就是準備到這裡和人打架。

一些穿黑色衣服的人也到這裡抗議挺特朗普的人,2月1日在柏克萊加大,因邀請右翼人士演講而爆發的嚴重衝突中,也有一群黑衣人拿著棍棒砸學生會大樓的大片玻璃窗。

警察週六在柏克萊市至少逮捕了10個人,並沒收了匕首、金屬管、棒球棍和磚塊等「凶器」。

挺特朗普活動的組織者Rich Black說,活動不僅是支持特朗普,也是支持言論自由。

多個組織在這裡一起反對挺特朗普,其中一個組織的名稱是「使用任何必要的手段」。

紐約、首都華盛頓、南加州聖地亞哥、科羅拉多州丹佛、阿肯薩州Hot Springs、佛羅里達州West Palm Beach、明尼蘇達州聖保羅、田納西州Nashville、北卡州Raleigh、俄亥俄州Columbus、德州奧斯汀等地,都舉行了相關活動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。