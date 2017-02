柏克萊加大騷亂六人傷 疑遭滋事者混入鬧事

By

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大一班學生週三晚發起示威集會,抗議一場備受爭議的演講,但是示威期間遭到一群幪面滋事份子在校園和市中心放火和破壞建築物等活動,令演講最後被逼中止。

柏克萊加大校園週四現場留下 一個燒焦的發電機,學生會大樓的玻璃門和窗都被人打碎。除了校園之外,附近市中心一帶也遭殃,沿著Telegraph街一些商店外牆有塗鴉,有銀行的玻璃門也被人打碎。

一班柏克萊加大學生和市民早上志願到街上,幫忙清理地上的垃圾和玻璃碎。

學生Juliana Mora表示,跟其他許多學生樣不同意暴力,形容週三晚是一場爛劇,也認為講者有言論自由來演講,而公眾也有有言論自由和平示威。

示威現場附近在下午大致清理好,雖然在地上仍然見到燒焦痕跡,但是已經清走幾乎所有玻璃碎,打破的門窗都用木板封好。

週三的示威是針對獲邀請到柏克萊加大演講的右翼人士Milo Yiannopoulos,他是保守派媒體Breitbart的評論員,也是特朗普支持者。他的言論被人批評為白人優越主義、種族歧視和反穆斯林。

由於學生示威,主辦單位在演講前決定取消活動,Yiannopoulos以及其團隊安全離開學校。Yiannopoulos在上月應邀請到UC Davis演講,也引來大批民眾示威抗議,令他的演講被逼中止。

對於週三的騷亂,柏克萊校方聲稱,有大約150名幪面的滋事份子涉嫌進入校園,干擾學生和平示威,隨後破壞建築物、放火、向警員扔石以及打人,事件中有至少6人受傷,不過警方未有拘捕任何人,校方重申,絕不縱容暴力示威。

