東灣Benicia市一個Valero煉油廠週五早上因為停電,導致煉油廠冒出火焰和濃煙,市警局即時發出指示,要求身處附近兩所小學和一個工業園的人士留守室內,暫時不要外出。

市警局最初指示身處所有建築物的人都要留守室內,之後改口稱指示不適用住宅區,目前只有Robert Semple小學和Matthew Turner小學,以及附近一個工業園受影響。

據太平洋煤電公司(PG&E)表示,週五早上6時40分,煉油廠曾停電約18分鐘,導致煉油廠的煙囪冒出濃煙和火焰。

PG&E仍在調查停電原因,但估計與定期更換電力系統有關。

Benicia聯合學區對家長表示,如果子女週五決定留在家,校方不會視為曠課。

