中半島婦人疑醉駕開車撞學校 一學童受傷

中半島聖馬刁市一名婦人,週一涉嫌在Belmont市服藥或醉酒下駕駛,駕車撞破一間學校的圍欄,導致一名學童受傷,已被警方拘捕。

事發於下午3時左右,警方接報指有一輛汽車在Cipriani小學外撞傷一名學童,該校位於Buena Vista大街2525號。

警員到場後,發現一輛豐田Corolla汽車在Buena Vista大街撞破圍欄,再撞傷一名學童,之後在學校建築物附近停下。

警方透露,受傷學童現年11歲,在現場敷藥後再送醫院治療,沒有生命危險。

肇事司機64歲,名叫Evgeniya Martynova,她本身任職保母,正前往該校接載另一名學生,她車內還有一名嬰兒,在事故中沒有受傷。

女司機涉嫌觸犯服藥或醉酒下駕駛及危害兒童罪被扣查。

