【KTSF 崔凱橋報導】

上星期中半島Belmont市一間餐館遭一名亞裔男子爆竊,警方公開閉路電視片段,呼籲民眾提供線索。

警方表示,事發於7月19日星期三早上約6時50分,位於El Camino Real 1600號地段的一間日本餐館。

從閉路電視片段中看到,涉案男子當時從San Carlos市方向騎著單車到餐館的門前,拿起餐館前的椅子,砸毀玻璃窗後爬進,檢查了收銀機、在餐館內走了一趟,便從後門離開,並在餐館外的路邊坐了一段時間後才離開現場,過程中並沒有偷走任何財物。

警方形容,疑犯年約30至40歲,中等身材,髮線後移,犯案時身穿黑色衛衣,連橙色的帽以及藍色牛仔褲。

有任何線索的民眾,請致電(650) 595-7400與警方聯絡。

