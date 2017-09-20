中半島女教師被人偷走及盜用信用卡 警緝非裔女子

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中半島Belmont市警方正追緝一名女子，她涉嫌上月在一間小學內，從一名女教師的手袋偷走其信用卡，再在聖他克拉市用這些信用卡購物。

在8月31日中午12時15分左右，一名女子向Central小學的教職員報稱，她要接走一名幼稚園學生。

同日下午，該校一名女教師收到信用卡公司通知，指其信用卡有可疑的支賬，女教師稍後發現，她放在手袋中的信用卡不翼而飛。

警方稱，有人使用這些信用卡，在Westfield Valley Fair多間商店購物，有商店的閉路電視拍下疑犯步出店外的一刻。

從視頻所見，疑犯是一名非洲裔女子，年約30餘歲，身高約5呎8吋，長髮，她在學校時身穿藍色T恤，短褲，而商店的保安視頻則拍到她身穿牛仔褲，頭戴淺色棒球帽。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Belmont市警方，電話：(650) 595-7400，或傳電郵往：police@belmont.gov

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