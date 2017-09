中半島女教師被人偷走及盜用信用卡 警緝非裔女子

By

中半島Belmont市警方正追緝一名女子,她涉嫌上月在一間小學內,從一名女教師的手袋偷走其信用卡,再在聖他克拉市用這些信用卡購物。

在8月31日中午12時15分左右,一名女子向Central小學的教職員報稱,她要接走一名幼稚園學生。

同日下午,該校一名女教師收到信用卡公司通知,指其信用卡有可疑的支賬,女教師稍後發現,她放在手袋中的信用卡不翼而飛。

警方稱,有人使用這些信用卡,在Westfield Valley Fair多間商店購物,有商店的閉路電視拍下疑犯步出店外的一刻。

從視頻所見,疑犯是一名非洲裔女子,年約30餘歲,身高約5呎8吋,長髮,她在學校時身穿藍色T恤,短褲,而商店的保安視頻則拍到她身穿牛仔褲,頭戴淺色棒球帽。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Belmont市警方,電話:(650) 595-7400,或傳電郵往:police@belmont.gov

