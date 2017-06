By

【KTSF 崔凱橋報導】

比利時一名男子,在布魯塞爾中央車站懷疑企圖發動襲擊,被士兵開槍擊斃,期間發生爆炸,爆炸中沒有其他人傷亡,當局列為恐襲處理。

事發於當地時間昨晚約9時,當地傳媒指一名年約30至35歲,揹著背包、綁上炸彈腰帶的男子,在中央車站被巡邏的士兵發現有可疑後,啟動爆炸裝置,士兵開槍將他制伏。

亦有目擊者指,爆炸裝置放在行李車上,兇徒引爆前高呼「真主偉大」。

社交網站流傳據報是爆炸時的照片,現場冒出火光並傳出巨響,目擊者形容,猶如煙花在眼前爆炸。

大批警員及士兵隨後趕到,封鎖車站及周圍一帶,緊急疏散車站乘客。

