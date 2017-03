香港特首選舉林鄭以777票當選 票數比梁振英多

【i-CABLE】

香港第一位女特首誕生,行政長官選舉一輪投票定出勝負,林鄭月娥以 777 票超過65%得票率勝出,獲泛民選委支持的曾俊華取得 365 票,至於胡國興就只得 21 票。換言之,林鄭月娥當選第5屆行政長官,比提名時多了近200票,亦比上屆梁振英得票多。林鄭月娥表示,首要工作是修補撕裂、解開鬱結,會以紮實政績贏取市民支持,希望大家給她機會和時間。

台上民望最高的不是她,但777票,決定7月1日開始,由她掌握香港最高權力。率先上台祝賀的,是丈夫林兆波及大兒子林節思。台上分享勝利,台下就以口號「贈慶」,記者會成為候任特首的林鄭月娥,挽著丈夫的手再次出場,發表勝選宣言。林鄭月娥表示,選舉已經結束,她會馬上約見立法會各黨派,建立恆常溝通,組班亦會廣納賢能、不論派別。

在中央力挺下當選,將來如果中央與港人有矛盾,林鄭月娥有沒有能力向中央說不?曾經指「看不到有需要」,當選後拜訪中聯辦的林鄭月娥,現在說未來幾日會到訪中聯辦,及另外兩個中央駐港機構。

成為香港史上第一名女特首,林鄭月娥指希望以身作則,鼓勵更多女性參政,不過,要向一個人說對不起。她預告星期一會落區,答謝市民。

