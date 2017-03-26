香港特首選舉林鄭以777票當選 票數比梁振英多

By

【i-CABLE】

香港第一位女特首誕生，行政長官選舉一輪投票定出勝負，林鄭月娥以 777 票超過65%得票率勝出，獲泛民選委支持的曾俊華取得 365 票，至於胡國興就只得 21 票。換言之，林鄭月娥當選第5屆行政長官，比提名時多了近200票，亦比上屆梁振英得票多。林鄭月娥表示，首要工作是修補撕裂、解開鬱結，會以紮實政績贏取市民支持，希望大家給她機會和時間。

台上民望最高的不是她，但777票，決定7月1日開始，由她掌握香港最高權力。率先上台祝賀的，是丈夫林兆波及大兒子林節思。台上分享勝利，台下就以口號「贈慶」，記者會成為候任特首的林鄭月娥，挽著丈夫的手再次出場，發表勝選宣言。林鄭月娥表示，選舉已經結束，她會馬上約見立法會各黨派，建立恆常溝通，組班亦會廣納賢能、不論派別。