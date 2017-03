By

【i-CABLE】

北京樓市最近出現二手樓撻訂潮,早前不少人搶買樓,不過短期內應該都不會再有這種事,因為北京加辣調控樓市,且看措施內容主要針對什麼人。

兩會剛結束,北京的住宅成交量不單止銳減,更出現退訂潮,原因是北京推出新的調控措施,只要曾經有家庭成員在銀行有按揭紀錄,都計算為非首次置業,購買住宅單位只能按揭二至四成。

幾乎同一時間,16家銀行在北京的分行,亦一同降低首次置業按揭利率優惠幅度,有地產經紀指住宅單位交易,未來半年都會處於觀望期,成交量會減少三至四成,估計當中最受影響的是想換樓的普通家庭。不過他認為,這些調控政策不會長久實行,估計半年至一年半就會鬆綁。

