北京被逼遷民眾上街示威 最終仍要搬走

北京大興區大火,至今已經過去三個多星期,不過大家關心的除了調查進展,還有當局以此為由,展開全市安全大排查。不過這個行動被大眾質疑,究竟是要拆去危險建築,或是要趕走外地人?

民憤更令市民走上街頭,星期日,亦是國際人權日,北京多個區有民眾上街示威,手持”暴力拆遷”、”侵犯人權”標語,高叫口號遊行。

不過示威都阻止不到當局的行動,不少民眾繼續被逼遷,或被逼要返鄉下。令民怨爆發的,就是這張閉路電視截圖,見到身穿黑衣,肩上有臂章的人,手持木棍,村民指是有人敲爛房屋的玻璃,驅趕住戶。

無奈的是,示威過後,甚麼都改變不了,來自安徽的宗先生與老婆住在北京朝陽區費家村的磚屋,這日準備搬走。他與很多北漂一樣,在北京最需要他們時來了,做了8年裝修工人,但最終都敵不過迫遷。

費家村的居民絕大部分都是外來人口,他們是在上月底接到通知要搬走,但很多人到現在都還未找到地方搬。來了北京開食肆三年的萬先生,他付不起其他地方更貴的租金,已經決定返回安徽老家。

村委會貼出的告示指,是配合市政府騰退,要求住戶在15日前搬走,但十日就會開始停水停電,不搬的後果自負。不單止居民,街邊鋪頭一樣都要搬,檔主都希望在拆遷前清貨,但更多的店鋪已經沒有開門做生意。

至於同樣在週日有示威的大興區舊宮鎮,翌日早上停滿了公安車。旁邊的數條村已經人去樓空,只有零星村民仍然在收拾行裝。村裡掛滿了拆遷的標語,又不斷廣播叫村民快點離開,有不願意上鏡的村民表示,他們是上個星期突然停水停電,才知道要離開。

北京大興區西紅門鎮上月18日的火災,造成19人死亡,事後市政府展開40日的消防大排查,大批基層外來人口被迫遷。

