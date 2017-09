北京當局多管齊下控制人口 目標3年後不過2,300萬人（視頻）

人口在今年內下降3%,這個只是短期目標,根據北京市政府提出的城市總體規劃,終極目標就是要在2020年,將常住人口控制在2,300萬人左右,這份規劃最近正式得到國務院批准,不過在規劃獲批之前,當局早就已經整治地下室、間房等等,由房屋政策入手去管控外來人口,近來更發展到淘汰低端產業,逐一關閉大型市場。

北京市政府早前提出的2016至2035年城市總體規劃,最近獲國務院批覆同意,目標是發揮北京的輻射帶動作用,打造以首都為核心的世界級城市群。

國務院要求北京在優化城市功能和空間佈局方面,要堅定不移疏解非首都功能,為提升發展水平騰出空間,國務院稱要堅決拆除違法建築,但同時又強調老城區不能再拆,要通過恢復性修建,做到盡量保留。

在人口上限方面,國務院強調嚴守紅線,到2020年,常住人口規模控制在2,300萬人以內,並且在以後都要長期穩定在這一水平。

今年以來,北京當局「疏解整治」專項行動,雷厲風行,表明與人口調控目標掛鈎,取締大量租金低廉的單位,導致外來人口在北京生活成本大增。

不過有學者指出,政府過往用政策、房屋管控外來人口效果不彰,建議由淘汰低端產業做起,社科院社會發展戰略研究院院長張翼建議未來應將部份高端產業轉移到二、三線城市,以帶動更多人口轉移,亦可有助當地發展。

