加拿大歌手Justin Bieber被禁止在中國開演唱會。

23歲的Justin Bieber原本下半年在中國舉行的巡迴演唱會,被北京官方以歌手的不良行為禁止。

Bieber的公司隨即在網站取消所有中國大陸的演唱會,香港的演唱會預料會如期舉行。

Bieber在2013年曾經在北京、上海和大連舉行演唱會,他曾因為上載一張兩名保鑣摃起他遊長城的照片而受非議。

此前,Lady GaGa、Bon Jovi、Bjork因為支持達賴喇嘛,也被禁止到中國演出。

