美國海軍神盾驅逐艦杜威號星期三在南海執行自由航行任務,期間駛入中國聲稱擁有主權的南海美濟礁十二浬範圍。這次是特朗普就任美國總統以來,美軍首次有艦隻在南海執行此類任務。美國媒體報道,特朗普上任後,曾三次拒絕有關要求。

中國國防部反應強烈,稱解放軍柳州號及瀘州號導彈護衛艦警告及驅離美方艦隻,又指美國的舉動極易引發意外。國防部又表示,南海局勢穩定向好,但美方的行為破壞好轉的局面,不利於南海和平穩定。

