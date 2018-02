By

中國北京一個大型商場發生隨機斬人案,一名男子持刀追斬群眾,至少一人死亡,12人受傷,疑兇被捕,當局指他承認因個人不滿犯案。

網上流傳閉路電視片段,一名男子突然向餐廳內食客揮刀,其他人向兇徒擲椅子,該男子追逐其他民眾,可見手上拿著一把刀,數十人朝各個出口慌忙逃生,有人被斬傷,不停流血。

餐廳位於商場5、6樓,目擊者指該男子突然由袋中抽出利刀,見人便斬,有人離開時跌倒,一名保安上前協助,傷者抬上擔架送院救治。

襲擊下午約一時,在北京西城區西單大悅城商場發生,該商場於2007年開幕,有購物中心、酒店住宅及寫字樓,是西單商業區最大型綜合式大樓之一,當局拘捕一名35歲男子,疑犯承認因宣洩個人不滿犯案。

