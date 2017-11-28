北京19死大火後當局大排查 外地人被勒令搬走（視頻）

By

【i-CABLE】

上星期北京大興區的大火造成19人死亡、8人受傷，死傷者大部分都是租住平價房屋的外地低下階層，市政府於是一聲令下，展開全市大排查、大清理，查封大批違規房屋。市內到處都可以見到告示，大型市場要商戶三日內立即搬走，不搬走或者撕走封條的，會被公安直接拘留。

而一些廉租屋這邊貼完告示，那邊廂就要租戶在當晚六時立即搬走所有物品，否則停水停電，後果自負。

又沒有地方住，又沒有地方謀生，不少在北京奮鬥了大半生的外地人唯有「執包袱」，放棄一切離開傷心地。

一星期前一場大火，無人想到結果是整條村拆毀。當局指新建村有大量混合工廠、倉庫、住宅等多合一的建築，存在消防風險，要立即清退，大半條村已經夷為平地。拆遷通知來得突然，首當其衝的是住在這裡的外來人口。

劉志凱一家三口，在村內租住一個百多、200呎的單位，格局類似香港的劏房，這裡暫時未拆，但當局要住戶3天之內搬走。他們在家附近開服務店，賺的錢本身都不多，當局不讓他們再做生意，這天把剩下的貨帶走。

生存了7、8年的地方再容納不到他，唯有回河南老家。新建村原本是大批外來人口居住和做小生意的地方，但只是一個星期，他們失去一切，家園變成一個廢墟。

要搬走的不單只是小商戶，來自東北的劉東風在新建村開服裝加工廠12年，他的廠即將要清拆，員工連夜搬走工廠設備及日用品緊急撤離。

他形容這次拆遷比打仗更慘，因為打仗都可以備戰，他的工廠有50名員工，這群跟隨他多年的工人目前全部不知何去何從，他覺得當局過橋抽板，他準備去河北暫時租旅舍先安置工人，但估計最終都要全部解散。

外來人口被迫遷，不單出現在起火的村內，而是已經輻射到全北京任何一處外來人口聚居的地方，近日都會見到有人搬家。

大興區舊宮鎮一帶的公寓及自建房屋都有告示，要居民在限期前搬走，街上好多餐廳、店舖都貼上封條，不能做生意。

在西紅門鎮18日的大火後，政府一聲令下，全北京開始大排查、大清理、大整治，目前已發現逾25,000處安全隱患，查封了大批違規房屋。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。