北京19死大火後當局大排查 外地人被勒令搬走（視頻）

By

【i-CABLE】

上星期北京大興區的大火造成19人死亡、8人受傷,死傷者大部分都是租住平價房屋的外地低下階層,市政府於是一聲令下,展開全市大排查、大清理,查封大批違規房屋。市內到處都可以見到告示,大型市場要商戶三日內立即搬走,不搬走或者撕走封條的,會被公安直接拘留。

而一些廉租屋這邊貼完告示,那邊廂就要租戶在當晚六時立即搬走所有物品,否則停水停電,後果自負。

又沒有地方住,又沒有地方謀生,不少在北京奮鬥了大半生的外地人唯有「執包袱」,放棄一切離開傷心地。

一星期前一場大火,無人想到結果是整條村拆毀。當局指新建村有大量混合工廠、倉庫、住宅等多合一的建築,存在消防風險,要立即清退,大半條村已經夷為平地。拆遷通知來得突然,首當其衝的是住在這裡的外來人口。

劉志凱一家三口,在村內租住一個百多、200呎的單位,格局類似香港的劏房,這裡暫時未拆,但當局要住戶3天之內搬走。他們在家附近開服務店,賺的錢本身都不多,當局不讓他們再做生意,這天把剩下的貨帶走。

生存了7、8年的地方再容納不到他,唯有回河南老家。新建村原本是大批外來人口居住和做小生意的地方,但只是一個星期,他們失去一切,家園變成一個廢墟。

要搬走的不單只是小商戶,來自東北的劉東風在新建村開服裝加工廠12年,他的廠即將要清拆,員工連夜搬走工廠設備及日用品緊急撤離。

他形容這次拆遷比打仗更慘,因為打仗都可以備戰,他的工廠有50名員工,這群跟隨他多年的工人目前全部不知何去何從,他覺得當局過橋抽板,他準備去河北暫時租旅舍先安置工人,但估計最終都要全部解散。

外來人口被迫遷,不單出現在起火的村內,而是已經輻射到全北京任何一處外來人口聚居的地方,近日都會見到有人搬家。

大興區舊宮鎮一帶的公寓及自建房屋都有告示,要居民在限期前搬走,街上好多餐廳、店舖都貼上封條,不能做生意。

在西紅門鎮18日的大火後,政府一聲令下,全北京開始大排查、大清理、大整治,目前已發現逾25,000處安全隱患,查封了大批違規房屋。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。