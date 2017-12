北京開放無人車測試 需遵守特定規例（視頻）

今年7月,百度董事長李彥宏直播自己坐無人駕駛汽車,出席百度的人工智能大會,結果被交通部門罰錢,因為當時北京仍未允許無人車在路上行駛。事隔5個月,北京終於開放讓研發公司申請在路面測試無人駕駛汽車,條件是車輛要含人工駕駛模式,同時要有司機待命。

不過內地駕駛者,有多少人真的會守規矩?無人車是否應付到突如其來的情況?專家指電腦比人腦快,不過行人仍然擔心自己的安危。

內地由小公司到大企業都摩拳擦掌,研發無人駕駛技術,但在北京,無人駕駛並未合法。

近日北京市交通委就開綠燈,研發公司可以向當局申請,讓自動駕駛車輛上路面測試,不過都有一定規範,車輛除了要有自動駕駛系統,亦必須有人工駕駛模式,並可以隨時切換,車上亦要有一名有3年駕駛經驗的司機待命,在緊急時接手控制車輛,所以並不是完全「無人駕駛」。

而申請測試的單位亦要為車輛,買不低於500萬元的交通保險,當局將會劃出區域,讓自動駕駛車輛測試,當中會包括主要道路及有紅綠燈的路口。

跟自動駕駛近了一步,司機普遍都指樂意試用,不過北京的路人似乎就更擔心。

有專家指,電腦反應快過人腦,可以減少九成交通意外,是否真的安全要測試過才知道,不過問題是萬一真的出意外,由誰負責呢?

當局指,自動駕駛車輛在測試時出意外,會按現行的法律,由車上的司機承擔責任。學者指,無論技術有多成熟,在新法律出台前,自動駕駛都不應該上路。

