北京開放無人車測試 需遵守特定規例（視頻）

今年7月，百度董事長李彥宏直播自己坐無人駕駛汽車，出席百度的人工智能大會，結果被交通部門罰錢，因為當時北京仍未允許無人車在路上行駛。事隔5個月，北京終於開放讓研發公司申請在路面測試無人駕駛汽車，條件是車輛要含人工駕駛模式，同時要有司機待命。

不過內地駕駛者，有多少人真的會守規矩？無人車是否應付到突如其來的情況？專家指電腦比人腦快，不過行人仍然擔心自己的安危。

內地由小公司到大企業都摩拳擦掌，研發無人駕駛技術，但在北京，無人駕駛並未合法。

近日北京市交通委就開綠燈，研發公司可以向當局申請，讓自動駕駛車輛上路面測試，不過都有一定規範，車輛除了要有自動駕駛系統，亦必須有人工駕駛模式，並可以隨時切換，車上亦要有一名有3年駕駛經驗的司機待命，在緊急時接手控制車輛，所以並不是完全「無人駕駛」。

而申請測試的單位亦要為車輛，買不低於500萬元的交通保險，當局將會劃出區域，讓自動駕駛車輛測試，當中會包括主要道路及有紅綠燈的路口。

跟自動駕駛近了一步，司機普遍都指樂意試用，不過北京的路人似乎就更擔心。

有專家指，電腦反應快過人腦，可以減少九成交通意外，是否真的安全要測試過才知道，不過問題是萬一真的出意外，由誰負責呢？

當局指，自動駕駛車輛在測試時出意外，會按現行的法律，由車上的司機承擔責任。學者指，無論技術有多成熟，在新法律出台前，自動駕駛都不應該上路。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。