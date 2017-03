Manafort秘密替俄國富豪工作 又惹來風波

By

【KTSF】

Paul Manafort 說,他並無協助推廣俄國利益。但他承認有向從事鋁金屬業的俄國富豪Oleg Deripaska提供投資顧問服務,而當中並無牽涉俄國政治利益。事件引起國會與媒體新一輪的關注。

消息指出,Manafort早在2005年中,曾在一份機密策略文件中提出,他在美國歐洲和俄羅斯可以影響政治、商業協議和新聞報導,從而令普田政府得益,就算在當時的小布殊政府,美俄關係惡劣。

美國官員也指,Manafort做特朗普的競選經理時,曾與俄國有接觸,但Manafort否認。他只是說,在未加入特朗普陣營前,他的確有替烏克蘭總統和普田盟友擔任顧問幾年,而且對方曾給予百萬元計的款項給Manafort。

Manafort與俄羅斯之間的密切關係在去年大選前被媒體曝光,因而辭職不做特朗普的競選經理。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。