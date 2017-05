FBI局長革職案 局長曾要求更多資源查涉俄事件

By

根據多名美國官員透露,James Comey對國會議員說,在上星期他向副司法部長Rod Rosenstein要求拿更多資源去調查俄羅斯黑侵去年美國大選的事。Comey也提醒國會議員,是與國會調查俄國涉嫌干預大選有關。但司法部就否認Comey提出這個要求。

Rosenstein跟著就向白宮發出備忘錄,針對Comey去年七月五號Comey召開記者會,宣佈希拉莉出任國務卿時,使用私人伺服器收發的公務電郵。FBI的調查結果是,按事實找不到理據可以提出刑事起訴。

Rosenstein的備忘錄指控Comey當日的行動,僭越司法部長職權,也違反FBI規矩。司法部長Jeff Sessions 建議,將Comey革職以維護FBI的公信。特朗普於是將Comey開除。CNN在昨晚獨家爆料,聯邦檢控官也向Michael Flynn的人員發出大陪審團傳票,調查Flynn 的生意記錄。

Flynn因為私通俄國大使而被革去白宮國家安全顧問職務。國會參議院情報委員會今天也向Flynn發出傳票,要求他交出一些檔案以調查俄國干預美國大選的事。

這些事項意味對特朗普團隊與俄的關係的調查正在加快步伐。在這個時候特朗普因希拉莉電郵案而炒Comey,動機引來巨大的疑問。

有不少輿論將今次Comey被革職視同當年尼克遜炒獨立檢察官以阻止水門事件調查的翻版,指特朗普想阻止FBI查他的通俄事件。

特朗普今天就回應指,是因為Comey做得不好,所以開除他。他又發推文指兩黨的人都應該多謝他這決定。

白宮又說,其實特朗普自大選以來已經考慮開除Comey。

