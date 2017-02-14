加州人喜歡海灘 但要享受並不容易（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

根據最新一項調查發現，加州有九成人都表示，海灘對他們很重要，但當中大部分人認為，怎樣能更加容易到海邊享受度假時光仍然是個問題。

由洛杉磯加大等幾個機構一起進行的海灘調查發現，大部分加州人都非常喜歡海灘。洛杉磯加大環境研究所研究員Jon Christensen 說，”*加州人非常關注海灘，有九成人都說海洋及海灘狀況對他們很重要。”

調查發現，有四分之三的人一年至少會去海邊一次，而且希望還會再去甚至經常去。不過有六成二的人認為，怎樣去到海邊是一個大問題。Christensen說，”去海灘缺乏公共交通成問題，停車成問題，找到能負擔的海邊住宿也是問題。”

研究還發現，大部分人喜歡到海邊衝浪、散步、開派對或是與朋友一起燒烤或野餐等，Christensen說，”人們到海灘去放鬆並賞景，有地方讓孩子玩，他們希望海灘有乾淨的沙，乾淨的水和基本設施，如停車的地方、洗手間及垃圾桶。”

到海邊渡假，一般住宿和停車費用都較高，因此是阻礙民眾前往的主要原因，怎樣改善資源條件，能讓多元化、不同年齡、不同收入階層的民眾都能享受加州海灘，則是此次研究結果得出的重要信息。

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