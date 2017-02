加州人喜歡海灘 但要享受並不容易（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

根據最新一項調查發現,加州有九成人都表示,海灘對他們很重要,但當中大部分人認為,怎樣能更加容易到海邊享受度假時光仍然是個問題。

由洛杉磯加大等幾個機構一起進行的海灘調查發現,大部分加州人都非常喜歡海灘。洛杉磯加大環境研究所研究員Jon Christensen 說,”*加州人非常關注海灘,有九成人都說海洋及海灘狀況對他們很重要。”

調查發現,有四分之三的人一年至少會去海邊一次,而且希望還會再去甚至經常去。不過有六成二的人認為,怎樣去到海邊是一個大問題。Christensen說,”去海灘缺乏公共交通成問題,停車成問題,找到能負擔的海邊住宿也是問題。”

研究還發現,大部分人喜歡到海邊衝浪、散步、開派對或是與朋友一起燒烤或野餐等,Christensen說,”人們到海灘去放鬆並賞景,有地方讓孩子玩,他們希望海灘有乾淨的沙,乾淨的水和基本設施,如停車的地方、洗手間及垃圾桶。”

到海邊渡假,一般住宿和停車費用都較高,因此是阻礙民眾前往的主要原因,怎樣改善資源條件,能讓多元化、不同年齡、不同收入階層的民眾都能享受加州海灘,則是此次研究結果得出的重要信息。

