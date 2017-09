By

【KTSF 黃恩光報導】

受一股冷鋒影響,灣區週二晚到週四會出現大風和較為寒冷的天氣,內陸山區甚至可能結霜,而沿海地區就會出現大浪,打算到海灘的人士要注意。

灣區沿海地區風勢較大,舊金山風速每小時達到26英里,強風在海洋也引起大浪,向西的海灘,包括金山Ocean Beach、中半島Montara州立海灘,以及Monterey縣的Marina州立海灘受影響最大,預測會出現10多呎到20呎的巨浪。

國家氣象局呼籲大家,要防備突如其來的大浪以及離岸流,不要背向海洋。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。