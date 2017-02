灣區華裔女士發揮創意 新春紅包變藝術品（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著元宵節的落幕,今年的農曆春節也正式畫下句點,而春節期間使用的紅包袋,花點巧思也可以成為藝術作品,帶您去欣賞灣區一位華裔女士的創意。

喜氣洋洋的扇子,充滿節慶的氣氛,這些看起來相當精緻的擺設,除了是用巧手做出來的裝飾品,使用的材料也讓人驚艷。

紅包扇子製作者伍玉珍(Jade Wu)說:”這是扇子,是用紅包做的,有我們中國傳統的手工藝的,都是過年的,這是福,如意吉祥啊,這些全都在這裡。”

過年期間,有各式各樣的紅包,紅包裡的錢拿出來後,紅包袋還可以再利用。

伍玉珍說:”紅色的每一個花色都不同,每一個紅包都是代表一個祝願。”

這把扇子轉過來,背面還有玄機。

伍玉珍說:”後面這些紅包,你可以打開,打開以後,你每一年都會說一下新年的希望,放在裡面,每一年都放在裡面,都會放很多的,後面也很漂亮,前面更加漂亮。”

伍玉珍是加州華裔眾議員丁右立的助理,平常收集了不同圖案的紅包袋,再發揮創意做成扇子,今年是雞年,這把扇子的主題也呼應了今年的生肖。

伍玉珍說:”我們今年是雞,這是孔雀,孔雀開屏。”

除了做為擺飾用的扇子,這些紅包袋還可以做成燈籠的造型,過年期間懸掛起來也格外有氣氛,平常也可以妝點出濃濃的中國味。

伍玉珍說:”春節已經結束,花點巧思,重新利用這些紅包,既環保又能為生活增添樂趣。”

