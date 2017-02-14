灣區華裔女士發揮創意 新春紅包變藝術品（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

隨著元宵節的落幕，今年的農曆春節也正式畫下句點，而春節期間使用的紅包袋，花點巧思也可以成為藝術作品，帶您去欣賞灣區一位華裔女士的創意。

喜氣洋洋的扇子，充滿節慶的氣氛，這些看起來相當精緻的擺設，除了是用巧手做出來的裝飾品，使用的材料也讓人驚艷。

紅包扇子製作者伍玉珍（Jade Wu）說：”這是扇子，是用紅包做的，有我們中國傳統的手工藝的，都是過年的，這是福，如意吉祥啊，這些全都在這裡。”

過年期間，有各式各樣的紅包，紅包裡的錢拿出來後，紅包袋還可以再利用。

伍玉珍說：”紅色的每一個花色都不同，每一個紅包都是代表一個祝願。”

這把扇子轉過來，背面還有玄機。

伍玉珍說：”後面這些紅包，你可以打開，打開以後，你每一年都會說一下新年的希望，放在裡面，每一年都放在裡面，都會放很多的，後面也很漂亮，前面更加漂亮。”

伍玉珍是加州華裔眾議員丁右立的助理，平常收集了不同圖案的紅包袋，再發揮創意做成扇子，今年是雞年，這把扇子的主題也呼應了今年的生肖。

伍玉珍說：”我們今年是雞，這是孔雀，孔雀開屏。”

除了做為擺飾用的扇子，這些紅包袋還可以做成燈籠的造型，過年期間懸掛起來也格外有氣氛，平常也可以妝點出濃濃的中國味。

伍玉珍說：”春節已經結束，花點巧思，重新利用這些紅包，既環保又能為生活增添樂趣。”

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