【KTSF 崔凱橋報導】

大家有沒有覺得進入感恩節這一週,天氣反而熱起來呢?氣象專家表示,預計灣區這幾天的最高溫度將打破紀錄。

國家氣象局表示,受一股高氣壓影響,整個灣區由週二開始,平均氣溫都超過華氏70度,有一半到3分之2的城市,週三會接近甚至打破歷史記錄。

最熱地區是舊金山國際機場以南一帶、中半島及南灣,聖荷西週三最高氣溫預料達華氏76度,預計會平了1917年的歷史紀錄。

Santa Cruz預料高達華氏81度,平了1925年的最高紀錄。

氣象部門預測,和暖天氣會延續到感恩節,至週日才會逐步下降兩至4度。

與此同時,北灣則受一股來自西北的潮濕氣流影響,部分地區出現多雲天氣,預計整個灣區下次出現降雨,可能是本週日至週一。

