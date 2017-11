By

【KTSF】

加州勞工部公布10月份最新的失業率,灣區9個縣當中,有8個的失業率低於4%,聖馬刁縣(San Mateo)失業率繼續是最低。

加州勞工部指,灣區失業率最低的是聖馬刁縣,維持在2.5%,緊隨其後的是Marin縣,失業率是2.6%,舊金山排名第三,失業率是2.7%。

至於聖他克拉(Santa Clara)縣、Sonoma縣、阿拉米達(Alameda)縣及Contra Costa縣,失業率就在3%至3.5%之間。

而Solano縣是灣區失業率最高的縣,達到4.3%。

至於以全個州份計算,失業率是4.9%,比全國4.1%的平均失業率為高。

更多新聞:

聖荷西市議會通過租管議案 租金漲幅只限5%

全美最適合兒女成長城市 San Ramon排榜首

減稅變加稅 分析指參院稅改反令1,380萬家庭多繳稅

男子買西瓜絆倒傷盆骨 陪審團判Walmart要賠750萬

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。