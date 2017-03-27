灣區失業率2月再輕微下跌 舊金山跌至有紀錄最低

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【KTSF 游瑋珊報導】

就業市場強勁，灣區9個縣2月失業率都錄得輕微下跌，當中舊金山跌至3%，是有紀錄以來最低。

加州就業發展部發表數據，2月加州失業率是百分之5.2，比1月跌0.3個百分點，非農業就業職位增加22,900份。

至於在灣區9個縣，失業率都錄得跌幅，當中失業率最低的San Mateo縣，2月比1月再跌0.1個百分點，至2.8%。

舊金山在同期也再趺0.2個百分點至3%，是有紀錄以來最低。

9個縣當中失業率最高的是Solano縣，但同期也跌0.2個百分點，至5.4%。

其他縣的失業率都介乎3%至4%。

就業發展部勞工市場顧問Jorge Villalobos認為，舊金山和San Mateo一帶地區，就業市場仍有發展空間，不過也有分析警告，市場仍存在不穩定因素。

從事灣區經濟研究的Patrick Kallerman認為，居住成本高和日益加重的交通負荷，都有可能窒礙灣區就業市場發展。

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