聯航拖行旅客下機事件 灣區旅客表達看法（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

聯合航空有亞裔旅客被拖行下機,灣區的旅客對事件有何看法呢?對聯合航空以贈送優惠券來換取旅客讓出機位,他們又是否讚同呢?

旅客李先生說:”優惠券有時候也不見得能用上,就算航空公司願意給,乘客不一定願意走,如果是給現金,可能好一點,我曾經有一次拿過優惠券,但最後都沒有用上。”

旅客張小姐亦說:”我覺得這優惠券一點都不實際,因為我曾遇到有其他航空公司直接送出支票,根本就不是優惠券,支票就直接給你,就是表達了自己一個歉意,是非常誠心,它的優惠券根本解決不了問題。”

一旦遇到同類型機位超額訂購的情況,旅客又會怎樣做呢?

旅客Anastasia Sanchez說:”我想要看情況,如果有急事要趕路,他們絕不應這樣拖人下機,你也不喜歡這樣做。”

也有旅客說:”每次來到機場,只跟足機場的意思,要服從,在機場要妥協,事後才投訴。”

事件發生後,聯合航空的處理手法成為眾矢之的,今次事件又會不會影響旅客,以後對航空公司的選擇呢?

有旅客說:”暫時不太會使用聯合航空,希望找出當時的負責人,是誰人的指示,然後解決事件。”

旅客張小姐說:”我第一感受是,我不會再乘聯合航空了,我覺得不論是什麼原因,既然是你已經售票,正確地登機,你不可以以這種行為,去傷一個老人家,這是非常不道德,所以我以為不會搭聯合航空,我的家人也不會再預訂。”

