聯航拖行旅客下機事件 灣區旅客表達看法（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

聯合航空有亞裔旅客被拖行下機，灣區的旅客對事件有何看法呢？對聯合航空以贈送優惠券來換取旅客讓出機位，他們又是否讚同呢？

旅客李先生說：”優惠券有時候也不見得能用上，就算航空公司願意給，乘客不一定願意走，如果是給現金，可能好一點，我曾經有一次拿過優惠券，但最後都沒有用上。”

旅客張小姐亦說：”我覺得這優惠券一點都不實際，因為我曾遇到有其他航空公司直接送出支票，根本就不是優惠券，支票就直接給你，就是表達了自己一個歉意，是非常誠心，它的優惠券根本解決不了問題。”

一旦遇到同類型機位超額訂購的情況，旅客又會怎樣做呢？

旅客Anastasia Sanchez說：”我想要看情況，如果有急事要趕路，他們絕不應這樣拖人下機，你也不喜歡這樣做。”

也有旅客說：”每次來到機場，只跟足機場的意思，要服從，在機場要妥協，事後才投訴。”

事件發生後，聯合航空的處理手法成為眾矢之的，今次事件又會不會影響旅客，以後對航空公司的選擇呢？

有旅客說：”暫時不太會使用聯合航空，希望找出當時的負責人，是誰人的指示，然後解決事件。”

旅客張小姐說：”我第一感受是，我不會再乘聯合航空了，我覺得不論是什麼原因，既然是你已經售票，正確地登機，你不可以以這種行為，去傷一個老人家，這是非常不道德，所以我以為不會搭聯合航空，我的家人也不會再預訂。”

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