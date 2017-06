灣區旅行社推超低價旅行團 免費遊江南還送機票（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

計畫全家出遊嗎?灣區有旅行業者推出送機票免費遊江南,還有遊台灣送江南的旅遊套裝行程,聽起來好得讓人不敢相信,不過參加這類免費或低價團,要注意哪些事項?

灣區多家旅行社去年底開始出現免費遊江南的行程,其中這家最誇張,不但免費遊江南,還補助國際機票費用,這樣的旅遊促銷好得不可思議。

美加旅遊老闆杜兆明說:”(記者:怎麼可能這麼便宜,真的假的?)這個是非常認真的,而且是確實是這樣子。”

這項行程包括聖荷西到上海的來回機票,並前往杭州、無錫、南京和蘇州等地旅遊,不僅如此,國航假期還有團費888元遊台灣,免費加送江南遊,另外還有遊台灣買一送一的行程。

不過天下沒有白吃的午餐,這類的免費團或低價團,旅客除了可能被要求購買自費行程,當然還免不了要購物。

杜兆明說:”主要原因是因為機票也便宜了,購物的這些店,他也願意拿出一部份的利潤,來補貼你的機票。”

原來羊毛出在羊身上,消費者還是要注意一分錢一分貨,而且這類的低價團,出遊的品質比較沒有保障。

杜兆明說:”這個見仁見智,因為這還牽扯到當地帶你的導遊,還有你這個團體是不是裡面有適當的,為數比較多的願意購物的人,都會影響你這個愉快不愉快。”

不過業者也說,會嚴格要求中國接待方,不可以給旅客太大的壓力,杜絕因購物不足而丟包客人的情況,面對低價促銷,消費者還是要三思。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。