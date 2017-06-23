灣區旅行社推超低價旅行團 免費遊江南還送機票（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

計畫全家出遊嗎？灣區有旅行業者推出送機票免費遊江南，還有遊台灣送江南的旅遊套裝行程，聽起來好得讓人不敢相信，不過參加這類免費或低價團，要注意哪些事項？

灣區多家旅行社去年底開始出現免費遊江南的行程，其中這家最誇張，不但免費遊江南，還補助國際機票費用，這樣的旅遊促銷好得不可思議。

美加旅遊老闆杜兆明說：”（記者：怎麼可能這麼便宜，真的假的？）這個是非常認真的，而且是確實是這樣子。”

這項行程包括聖荷西到上海的來回機票，並前往杭州、無錫、南京和蘇州等地旅遊，不僅如此，國航假期還有團費888元遊台灣，免費加送江南遊，另外還有遊台灣買一送一的行程。

不過天下沒有白吃的午餐，這類的免費團或低價團，旅客除了可能被要求購買自費行程，當然還免不了要購物。

杜兆明說：”主要原因是因為機票也便宜了，購物的這些店，他也願意拿出一部份的利潤，來補貼你的機票。”

原來羊毛出在羊身上，消費者還是要注意一分錢一分貨，而且這類的低價團，出遊的品質比較沒有保障。

杜兆明說：”這個見仁見智，因為這還牽扯到當地帶你的導遊，還有你這個團體是不是裡面有適當的，為數比較多的願意購物的人，都會影響你這個愉快不愉快。”

不過業者也說，會嚴格要求中國接待方，不可以給旅客太大的壓力，杜絕因購物不足而丟包客人的情況，面對低價促銷，消費者還是要三思。

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