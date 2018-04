加州增撥43億交通撥款 灣區多個運輸系統受惠

By

【KTSF 游瑋珊報導】

為藉改善鐵路運輸以緩和交通擠塞,加州交通委員會在未來10年撥款43億給全州公共交通機構,灣區捷運(BART)、Caltrain火車等多個灣區運輸系統都受惠。

為提升鐵路運輸效益,加州交通委員會宣布,在未來5個財年度撥款26億,給全州28個公共交通機構。

再往後的5個財政年度,獲撥款最多的是灣區捷運,3億1,860萬的撥款會用作添置新列車,和更新控制設備,以提升由中半島Daly City至東灣奧克蘭(屋崙)的跨灣路線服務。

其次的是Caltrain獲得的1億6,452萬,會用來將列車全面電動化。

舊金山大都會交通委員會也獲資助2,686多萬,用來添置新Muni輕軌列車。

南灣VTA交通局就獲7,500萬,拓展多4個BART捷運站,將BART帶到聖荷西市中心和Santa Clara市。

另外,東灣AC Transit、中半島SamTrans等灣區運輸系統都在這次獲資助之列。

