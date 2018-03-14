灣區學生響應罷課行動 遊行反對槍械暴力

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【KTSF 黃恩光報導】

灣區週三也有學生罷課反對槍械暴力，本台記者早上到東灣奧克蘭市（屋崙）看過。

奧克蘭高中的學生早上10點離開校園，在學校附近遊行，反對槍械暴力。

上月14號情人節，佛羅里達州發生高中校槍擊案，奪去17名學生和教職員的生命，遠在灣區的學生對於這宗發生在校園的屠殺案感同身受。

有學生說，對槍械暴力感到厭倦，最近發生許多屠殺案，把槍械帶進學校，會增加大家的心裡恐懼。

對於上月發生的槍擊案，有學生說看到同齡的人被殺，明白到這些事可以發生在任何人身上，國會和總統什麼也沒做，雖然許多人失去生命，關於槍械的法例仍沒有改變，。

一個叫做Just Elders長者組織的成員也出來支持學生。

該組織的代表說，槍械數目和槍擊導致的死亡人數之多令人無法接受，我們需要改變，因此出來支持孩子們。

有老師拿著標語，上面寫著“我教育的下一代，可以拯救我們所有人”。

灣區許多校區都允許初中和高中學生參與週三的罷課行動，奧克蘭校區發言人估計，全校區有幾千名學生參與罷課，全部是學生自發，而且秩序良好，學生遊行完畢就返回學校上課。

也有部分校區基於安全理由，只允許學生在校園裡面集會，或者課堂上討論槍械暴力問題。

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