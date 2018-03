灣區學生響應罷課行動 遊行反對槍械暴力

By

【KTSF 黃恩光報導】

灣區週三也有學生罷課反對槍械暴力,本台記者早上到東灣奧克蘭市(屋崙)看過。

奧克蘭高中的學生早上10點離開校園,在學校附近遊行,反對槍械暴力。

上月14號情人節,佛羅里達州發生高中校槍擊案,奪去17名學生和教職員的生命,遠在灣區的學生對於這宗發生在校園的屠殺案感同身受。

有學生說,對槍械暴力感到厭倦,最近發生許多屠殺案,把槍械帶進學校,會增加大家的心裡恐懼。

對於上月發生的槍擊案,有學生說看到同齡的人被殺,明白到這些事可以發生在任何人身上,國會和總統什麼也沒做,雖然許多人失去生命,關於槍械的法例仍沒有改變,。

一個叫做Just Elders長者組織的成員也出來支持學生。

該組織的代表說,槍械數目和槍擊導致的死亡人數之多令人無法接受,我們需要改變,因此出來支持孩子們。

有老師拿著標語,上面寫著“我教育的下一代,可以拯救我們所有人”。

灣區許多校區都允許初中和高中學生參與週三的罷課行動,奧克蘭校區發言人估計,全校區有幾千名學生參與罷課,全部是學生自發,而且秩序良好,學生遊行完畢就返回學校上課。

也有部分校區基於安全理由,只允許學生在校園裡面集會,或者課堂上討論槍械暴力問題。

