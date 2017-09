舊金山市府官員抗議特朗普廢取DACA（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州是全國有最多無證人士的州,廢除DACA計劃 ,也使到許多受DACA保護的無證年輕人前途不明朗,舊金山市府官員週二聲援這些無證年輕人。

28歲的Diana梁,5歲跟父母親從廣州移民來美國,在5年前在DACA計劃下,獲得工作簽證,目前在非牟利機構工作,協助低收入人士建立貸款信用。

她對特朗普政府決定廢除DACA計劃並不完全感到震驚,但也感到無奈。

Diana說:”DACA出來的時候,我終於可以找一份工作做,我父母親的犧牲就值得。”

舊金山市府官員也在第一時間,就DACA計劃的取消表示抗議。

舊金山市長李孟賢說:”他們來美乃因家人逃避戰火,和經濟困境,他們眼中的美國,是我們所相信的國家,是希望之明燈,是庇護之地,因他們尋求較好的生活而懲罰似太殘忍。”

舊金山市議員李麗嫦(Sandra Lee Fewer)亦說:”DACA並不是入籍之路,但有些用處,你若有幸身為公民,你必須用最高聲音抗議。”

華人權益促進會也提醒華裔社區,舊金山有14,000名無證華人,廢除DACA計劃也將影響整個社區。

華人權益促進會移民權利項目經理馮弘美說:”就算昨天的矛頭指向無證移民,今天的矛頭可能指向有證移民,我們在這個時候一定要團結一致,無論是什麼樣的移民身分,都要爭取我們的移民權益。”

