風暴致灣區多處地方水浸 東灣婦被塌樹壓死

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【KTSF 崔凱橋報導】

就過去週末大氣河帶來的風暴影響，灣區多處地方水浸及發生多宗嚴重的交通意外，受強風影響，灣區多個地方出現大樹倒塌，當中北灣受影響最大，週日因強風關係，導致大樹倒塌，多間房屋及汽車受到破壞。

在週六，一名婦女在東灣San Ramon市的Canyon Lakes高爾夫球場，因大樹倒塌被壓，送院後不治。

在舊金山，星期日早上因大樹倒壓在捷運電車鑬上，以致Balboa Park至Daly City 市一帶被迫停止服務。

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灣區亦多處出現水浸，有司機在車內被困，需要由消防員救出，當中最令人關注的聖荷西的Guadalupe河、Santa Cruz的San Lorenzo河及北灣Napa河，因雨勢逐漸減弱，暫時退至洪水線以下。

週一早上州際84號公路近Fremont一帶，因為山泥傾斜關係封閉道路。

另外，州際80號公路近Donner Lake，受山泥傾瀉關係，所有西行方向線道全線無限期封閉，直至道路清理乾淨為止。

風暴其間，灣區約有超過5萬戶人家停電，當中北灣就有超過2萬多户停電，太平洋煤電公司的員工也在不停地搶修。

受風暴影響，舊金山國際機場平均每班航機一度延誤4.5小時，機場負責人表示，約180航班受到延誤，及約120班機需要取消。

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