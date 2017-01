風暴致灣區多處地方水浸 東灣婦被塌樹壓死

By

【KTSF 崔凱橋報導】

就過去週末大氣河帶來的風暴影響,灣區多處地方水浸及發生多宗嚴重的交通意外,受強風影響,灣區多個地方出現大樹倒塌,當中北灣受影響最大,週日因強風關係,導致大樹倒塌,多間房屋及汽車受到破壞。

在週六,一名婦女在東灣San Ramon市的Canyon Lakes高爾夫球場,因大樹倒塌被壓,送院後不治。

在舊金山,星期日早上因大樹倒壓在捷運電車鑬上,以致Balboa Park至Daly City 市一帶被迫停止服務。

灣區亦多處出現水浸,有司機在車內被困,需要由消防員救出,當中最令人關注的聖荷西的Guadalupe河、Santa Cruz的San Lorenzo河及北灣Napa河,因雨勢逐漸減弱,暫時退至洪水線以下。

週一早上州際84號公路近Fremont一帶,因為山泥傾斜關係封閉道路。

另外,州際80號公路近Donner Lake,受山泥傾瀉關係,所有西行方向線道全線無限期封閉,直至道路清理乾淨為止。

風暴其間,灣區約有超過5萬戶人家停電,當中北灣就有超過2萬多户停電,太平洋煤電公司的員工也在不停地搶修。

受風暴影響,舊金山國際機場平均每班航機一度延誤4.5小時,機場負責人表示,約180航班受到延誤,及約120班機需要取消。

