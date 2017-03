By

據房屋網站Trulia表示,灣區適合首次置業人士購買的上車盤(Starter Home)數量,2017年首季有所上升,但價格就仍然居高不下。

Trulia網站表示,2017年首季適合首次置業人士的上車盤數量有所増加,但仍供不應求,價格高企,這裏所指的上車盤包括獨立屋、共渡和公寓。

包括舊金山和San Mateo的大舊金山地區,首季有212間上車盤,但中位價近73萬元。

包括Alameda和Contra Costa縣在內的奧克蘭地區有582個上車盤,而房屋中位價就接近41萬元。

至於包括Santa Clara和San Benito在內的聖荷西地區,首季就有360個上車盤 ,中位價都接近62萬元。

