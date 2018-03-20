灣區沿海地區下沈較快 百年內或面臨嚴重水浸（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

一項研究發現，灣區部份沿海地區陸地下沉速度比較快，再加上受海水水位上漲影響，可能在100年內面臨嚴重水浸。

報告指出，舊金山國際機場、Treasure Island和Foster City等一些填海地區，下沉速度比灣區其他地方快，每年下沉大概半吋。

柏克萊加大教授Roland Burgmann說：”填海或海灣泥地方，即使上個冰河時期，留下的沉積物只有幾千年，但仍在壓縮，這個壓縮過程造成下沉。”

在2100年的灣區，地圖上紅色地區受水位上漲，以及陸地下沉雙雙影響，將成為水浸最高危地區。

舊金山國際機場半條跑道將會被海水淹蓋，Foster City大片地區，到時都會受水浸影響。

海水水位上升速度平均是每年一至兩毫米，如果上升加速，水浸情況可能更惡劣。

Burgmann說：”提高意識是第一步，最重要是一些組織已很關注水位上漲，他們能結合我們數據，估算洪水幾時出現。”

他又表示建立濕地可作為天然防洪堤，不過要在機場和市區興建可能性不大，拆衷方法是在沿岸建立海堤等。

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