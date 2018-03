灣區沿海地區下沈較快 百年內或面臨嚴重水浸（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

一項研究發現,灣區部份沿海地區陸地下沉速度比較快,再加上受海水水位上漲影響,可能在100年內面臨嚴重水浸。

報告指出,舊金山國際機場、Treasure Island和Foster City等一些填海地區,下沉速度比灣區其他地方快,每年下沉大概半吋。

柏克萊加大教授Roland Burgmann說:”填海或海灣泥地方,即使上個冰河時期,留下的沉積物只有幾千年,但仍在壓縮,這個壓縮過程造成下沉。”

在2100年的灣區,地圖上紅色地區受水位上漲,以及陸地下沉雙雙影響,將成為水浸最高危地區。

舊金山國際機場半條跑道將會被海水淹蓋,Foster City大片地區,到時都會受水浸影響。

海水水位上升速度平均是每年一至兩毫米,如果上升加速,水浸情況可能更惡劣。

Burgmann說:”提高意識是第一步,最重要是一些組織已很關注水位上漲,他們能結合我們數據,估算洪水幾時出現。”

他又表示建立濕地可作為天然防洪堤,不過要在機場和市區興建可能性不大,拆衷方法是在沿岸建立海堤等。

