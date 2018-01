舊金山灣區海平面上升 料2050年上升16吋（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

根據加州公共政策研究所發佈的最新研究報告顯示,舊金山灣區海平面上升問題嚴峻,預計到2050年會上升16英吋。

報告指出,全球溫室氣體排放導致氣溫和水溫不斷上升,同時也令海平面上升,加州位於太平洋海岸線,因此受到全球暖化的影響也非常明顯。

加州去年經歷了有史以來的最高溫記錄,而且預計暖化現象會一直持續至本世紀末,預測加州海岸區域到2100年,海平面會上升12到55英吋,而且極端氣候和自然災害,如乾旱、熱浪、山火及水災等會不斷增加,高溫天氣會增加降雨減少降雪,以致更容易出現水災。

至於舊金山內灣地區、中半島以南至北聖荷西的周邊沿岸地區,預計海平面上升情況最嚴重,圖中淺藍色的區域,代表到2050年,海平面將上升16英吋,深藍色區域則可能上升55英吋。

加州公共政策研究所去年7月在全州範圍的調查顯示,七成二加州人支持減少碳排放,到2030年達到碳排低於1990年水平四成,而加州正朝這個目標邁進。

報告建議,加州仍需大力推行一些環保措施,包括持續減少交通造成的溫室氣體排放,推廣電動車及公共交通,增加清潔能源使用量,鼓勵企業減少碳排的政策等。

