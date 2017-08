灣區許多學校安排活動 讓學生全程觀看日蝕（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

灣區許多學校週一都更改教學內容,讓學生全程觀看日蝕,為了不傷害學生的眼睛,有家長自製許多紙箱投影器,沒有專門的眼鏡,也能觀看這天文景象。

追逐日蝕,全美許多學校週一也改變教學內容,全校一起觀看這百年一遇的奇景,雖然只能看到75%的日蝕,家長還有師生對於這個天文景象還是讚嘆不已。

家長孫凱珊說:”今天是來學校幫忙孩子看日蝕,因為這個機會非常難得,是99年第一次橫跨美國大陸。”

College Park學園小學學生陳志豪說:”好興奮,真的很難得,我覺得好酷。”

由於觀看日蝕需要帶特殊眼鏡,聖馬刁(San Mateo)縣許多圖書館免費派發的眼鏡早就搶光,有家長為了讓孩子都有機會親眼看到日蝕,親手做了50多個盒子投影器。

家長Linda Chen說:”我們開學第一天就在學校收集箱子,很多老師有空箱子,所以我開始收集,我一個人做共做了50個。”

這個用盒子做的針孔投影機,可以清楚看到日蝕的變化,也有家長自製克難望遠鏡,效果也不錯。

中半島聖馬刁、Foster City學區上週就已經發函給家長,觀看日蝕的安全,有家長許可的學生才可以在戶外觀看,否則就得待在教室看NASA轉播。

College Park學園小學校長莊文錩說:”我們學園小學對這個難得的天文現象感到非常興奮,由於安全的考量,我們希望學生不要因為這難得的現象,受到永久的傷害。”

為了觀看日蝕,由於搶不到眼鏡,所以記者自己用穀物盒子,做了一個望遠鏡,來到學校之後,才發現還有更大的盒子,他們說盒子越大箱子越大,看到越清楚。

College Park學園小學學生來家說:”我昨天跟爸爸用穀物盒子做眼鏡,看日全蝕很好玩,我們做完的時候出去看太陽,結果我們看到太陽小小的影子。”

追逐日蝕不僅成為全民運動,也讓許多家庭共同體驗這個科學奧秘。

