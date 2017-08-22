灣區許多學校安排活動 讓學生全程觀看日蝕（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

灣區許多學校週一都更改教學內容，讓學生全程觀看日蝕，為了不傷害學生的眼睛，有家長自製許多紙箱投影器，沒有專門的眼鏡，也能觀看這天文景象。

追逐日蝕，全美許多學校週一也改變教學內容，全校一起觀看這百年一遇的奇景，雖然只能看到75%的日蝕，家長還有師生對於這個天文景象還是讚嘆不已。

家長孫凱珊說：”今天是來學校幫忙孩子看日蝕，因為這個機會非常難得，是99年第一次橫跨美國大陸。”

College Park學園小學學生陳志豪說：”好興奮，真的很難得，我覺得好酷。”

由於觀看日蝕需要帶特殊眼鏡，聖馬刁（San Mateo）縣許多圖書館免費派發的眼鏡早就搶光，有家長為了讓孩子都有機會親眼看到日蝕，親手做了50多個盒子投影器。

家長Linda Chen說：”我們開學第一天就在學校收集箱子，很多老師有空箱子，所以我開始收集，我一個人做共做了50個。”

這個用盒子做的針孔投影機，可以清楚看到日蝕的變化，也有家長自製克難望遠鏡，效果也不錯。

中半島聖馬刁、Foster City學區上週就已經發函給家長，觀看日蝕的安全，有家長許可的學生才可以在戶外觀看，否則就得待在教室看NASA轉播。

College Park學園小學校長莊文錩說：”我們學園小學對這個難得的天文現象感到非常興奮，由於安全的考量，我們希望學生不要因為這難得的現象，受到永久的傷害。”

為了觀看日蝕，由於搶不到眼鏡，所以記者自己用穀物盒子，做了一個望遠鏡，來到學校之後，才發現還有更大的盒子，他們說盒子越大箱子越大，看到越清楚。

College Park學園小學學生來家說：”我昨天跟爸爸用穀物盒子做眼鏡，看日全蝕很好玩，我們做完的時候出去看太陽，結果我們看到太陽小小的影子。”

追逐日蝕不僅成為全民運動，也讓許多家庭共同體驗這個科學奧秘。

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